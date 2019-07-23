Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Разделяй и теряй

Раздельный сбор отходов невыгоден операторам

Чтобы это изменить, необходимо поменять расчет тарифа, призывают они

Власти рассчитывают на рост обработки отходов и вовлечение их во вторичный оборот для охраны окружающей среды. Но система тарифов не стимулирует, а, наоборот, снижает заинтересованность операторов в извлечении вторичного сырья из мусора, обращают внимание авторы исследования юрфирмы Lecap и опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

Сейчас доход, полученный от продажи вторичного сырья – пластика, стекла и макулатуры, – вычитается из валовой выручки. То есть если у оператора тариф должен обеспечить выручку в 500 млн руб. за год, а он получит 20 млн руб. от продажи вторичного сырья, на следующий год его выручка от тарифа будет уменьшена на эту сумму.

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Комментарии
Гаджеты
04:36 23.07.2019
То есть нужно то, что нынешней власти не нужно
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