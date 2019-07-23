Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес

Максим Стулов / Ведомости

При решении вопроса о строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес правительства Архангельской области и Москвы должны учесть мнение местного населения. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованного на портале kremlin.ru. Доложить о его выполнении губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин должны до 1 сентября.

Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае. Путин тогда удивился решению строить полигон в таком месте. «Москва не может мусором зарастать, – заметил он. – Но и в других регионах не нужно создавать проблем». Путин обещал поговорить с Орловым и Собяниным: «Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».

Поручение президента будет исполнено, комментирует представитель Орлова. После изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду, обещает он.

О том, что спрессованный и упакованный в пленку мусор из Москвы будет вывозиться в Архангельскую область, власти двух регионов объявили осенью. Для этого должен быть построен экотехнопарк «Шиес», где и будут складироваться отходы. Потом полигон будет рекультивирован, судя по презентации инвестпроекта, демонстрировавшейся тогда же, осенью. Капитальные вложения Москвы были оценены в 10,5 млрд руб. Архангельская область получит 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб., поступления в бюджет за шесть лет составят 912 млн руб.

Но кроме инвестиционного соглашения пока нет никаких документов: ни технического проекта, ни разрешения на строительство, объяснял «Ведомостям» чиновник администрации Архангельской области. Зато инвестор уже начал строительство и столкнулся с протестами населения – одними из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовало около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из близлежащего к планируемому полигону поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

Претензии к экотехнопарку были и у местных чиновников и надзорных служб. Росприроднадзор оштрафовал на 800 000 руб. ООО «Технопарк» (занимается строительством, на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ) за бурение скважин для воды без лицензии. Суд нарушения признал, но штраф снизил вдвое. В мае этого года ушел в отставку руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

В мае Москва пообещала приостановить работы, пока не будут проведены необходимые инженерные, геологические и экологические изыскания участка. Также должны будут пройти общественные обсуждения проекта, а экологическая и техническая части будут переданы на проверку в экспертные органы.

«Ведомости» ожидают ответа представителя мэра Москвы.