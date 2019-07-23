В России зафиксирован скачок числа мигрантов

Без приезжих российской демографии будет плохо Андрей Гордеев / Ведомости

Миграционный прирост в России за первые четыре месяца 2019 г. вырос почти вдвое – до 98 000 человек к тому же периоду прошлого года. Об этом пишут ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская. По их мнению, такая динамика выглядит аномальной.

Миграционный прирост рассчитывается как разница между прибывшими в страну и выбывшими из нее. В I квартале этот показатель превысил данные последних 10 лет за тот же период, говорится в исследовании. Число прибывших в страну выросло на 20% почти до 220 000 человек, а уехавших – почти не изменилось. Миграционный прирост из стран СНГ вырос более чем на 50%, а с другими странами – более чем в 5 раз. Большая часть мигрантов прибыла из Армении и Украины.

Особых причин для значительного роста мигрантов в этом году не было, пояснил «Ведомостям» Мкртчян: но и повышаться показатель просто так не может. В 2018 г. миграционный прирост, напротив, оказался самым низким после 1989 г., писали в докладе о социальном развитии эксперты Высшей школы экономики. Без миграции преодолеть сокращение численности населения невозможно, предупреждали они. За 2018 г. естественная убыль населения выросла в 1,5 раза до 216 000 человек, сообщал Росстат. Миграционный прирост компенсировал ее только на 57%, хотя прежде с избытком покрывал, отмечали эксперты Высшей школы экономики.

Одной из причин такого роста мог стать пересмотр в 2018 г. методики учета миграции, полагает РАНХиГС. Росстат перешел на новые формы учета мигрантов, заметил Мкртчян. Никаких изменений в методологии за указанный период не произошло, объяснил представитель Росстата: на новые формы наблюдения перешли с начала года, это не влияет на динамику, но позволяет качественней собирать информацию, поскольку теперь за данными будет следить не только МВД, но и Росстат.

Рост обеспечили мигранты, получившие временную регистрацию, продолжает представитель Росстата: за январь – май 2019 г. их число выросло в 1,4 раза относительно прошлого года. Но число покинувших страну может вырасти в конце 2019 г. – начале 2020 г., считает он.

Миграция снижается – это долгосрочная тенденция, уверена главный научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич: сейчас, может, и произошел скачок, но нужно дождаться итогов года или хотя бы полугодия.

На работу по найму к началу июня в Россию прибыло 4,4 млн мигрантов, пишет РАНХиГС: на 200 000 человек больше, чем в 2018 г., почти все – из стран СНГ. Только у 1,7 млн были действительные разрешения на работу и патенты. Что делать с такой теневой миграцией, непонятно, сетует Зубаревич.

Число работников из стран дальнего зарубежья постепенно снижается, пишут эксперты Высшей школы экономики. Вне квот квалифицированные работники привлекаются по спискам – для них есть льготы, но в условиях экономических санкций привлечение этой категории, особенно из стран ЕС и США, сокращается. Россия не так привлекательна для мигрантов, тем более дальнего зарубежья, говорит Зубаревич: в стране все меньше как качественных рабочих мест, так и перспектив.

Негативные демографические тенденции вынуждают Россию активно конкурировать за трудовые ресурсы, предупреждали эксперты департамента исследований и прогнозирования ЦБ (мнение может не совпадать с позицией ЦБ): иначе поддерживать производство на текущем уровне будет сложно.