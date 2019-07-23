В чем секрет Кристин Лагард

Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: Кристин Лагард: Всякий раз, когда дела идут плохо, вы зовете женщину

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Кристин Лагард, кандидат в президенты ЕЦБ EPA / TASS

Май 2010 г. Уже семь часов в комнате без окон министры ЕС до хрипоты спорили, что делать с долговым кризисом Греции, пока он не потопил Европу. Потом со своего места встала Лагард – в то время министр экономики и финансов Франции. Лагард предложила свой вариант. Она говорила, сверяясь с записями, сделанными во время выступления коллег. Группа еврочиновников, в которой еще недавно одни кричали, а другие мямлили, постепенно успокаивалась, написала The Wall Street Journal (WSJ) со слов присутствовавшего на совещании. Один за другим его участники переходили на сторону Лагард.

Еще в сентябре прошлого года Лагард раздраженно отреагировала на предположение, что ее могут назначить в ЕЦБ, в интервью Financial Times (FT): «У меня здесь [в МВФ] крайне важная работа. Не собираюсь покидать этот корабль, когда вокруг бурные воды». Но в июле ее номинировали на пост президента ЕЦБ, и 31 октября она сменит Марио Драги.

В отличие от МВФ, ЕЦБ всегда управлял или бывший ведущий экономист, или председатель какого-то из национальных центробанков. Сейчас его возглавит скорее дипломат и переговорщик, нежели технократ. Есть немало примеров, когда Лагард демонстрировала такой политический прагматизм, что отказывалась от собственных же изначальных позиций. Например, ее подход к долгу Греции претерпел поворот на 180 градусов.

«Это миф – что, мол, ЕЦБ должен оставаться абсолютно вне политики, – сказал WSJ Йоргос Папаконстантину, который был министром финансов Греции в разгар кризиса и тесно сотрудничал с Лагард. – Рынок положительно отреагировал на ее назначение, его участники обрадовались приходу человека с прагматичной позицией и политической ловкостью».

Лагард не стесняется использовать свою широкую сеть знакомств. В МВФ она отчитывалась перед советом управляющих из 189 стран. Если кто-то скептически относится к ее инициативам, она через их голову, напрямую, может обсудить вопрос с министром финансов или главой государства.

Как Лагард поцеловал дворник

Восемь лет назад Лагард проходила собеседование с исполнительным советом МВФ. Он состоит из 24 человек, назначаемых восемью странами. Единственная женщина в совете отсутствовала, так что Лагард оказалась в комнате с 23 мужчинами. То же видно на групповых фотографиях со встреч МВФ или саммитов G20: Лагард ярко выделяется в море однообразных темных мужских костюмов.

Лагард вовсю пускает в ход женские чары. WSJ уверяет, что благодаря своему обаянию она способна взять под контроль окружающих – как правило, мужчин в возрасте, которые часто озабочены тем, как бы показать себя, а не тем, чтобы разобраться в картине происходящего.