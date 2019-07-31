Россиянам могут усложнить инвестиции в микрофинансовые компании
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Вкладывать средства в микрофинансовые компании (МФК) смогут только квалифицированные инвесторы. Это следует из версии законопроекта о категориях инвесторов, подготовленной ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника обсуждения. Они утверждают, что доработку документа курирует ЦБ.
Законопроект, предлагающий новую систему градации частных инвесторов с разным доступом к финансовым инструментам, был принят в первом чтении в мае. В версии ко второму чтению появилось новое ограничение, касающееся инвестиций в МФК. Сейчас физлица могут инвестировать в МФК по договору займа не менее 1,5 млн руб. Можно также купить облигации таких компаний. Причем закон не устанавливает минимальных размеров сделки. Но лишь единицы МФК выпускают бонды.
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