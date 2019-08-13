Угроза рецессии в Германии растет
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Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики. Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Экономика всей еврозоны во II квартале прибавила 0,2%, по данным Eurostat. Спад ВВП Германии в апреле – июне ожидается после роста в I квартале на 0,4%.
По прогнозам немецкого правительства, ВВП вырастет в этом году лишь на 0,5%. Последний раз техническая рецессия в стране наблюдалась в начале 2013 г., а в конце прошлого года ее удалось избежать только благодаря тому, что рост ВВП в квартальном выражении оказался нулевым.
Немецкая экономика давно зависит от экспорта и промышленности.
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