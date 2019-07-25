ЕЦБ пообещал снова поддержать экономику

Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: ЕЦБ подождет до осени

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Денежное стимулирование все еще необходимо в значительной степени», – заявил в четверг Марио Драги Michael Probst / AP Photo

Европейский центральный банк в четверг не изменил базовые процентные ставки, оставив ставку рефинансирования на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне -0,4%. Однако в заявлении изменилась оценка его будущих действий. Управляющие банка ожидают, что ставки сохранятся «на нынешнем или более низком уровне», по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 г.

Ранее ЕЦБ не говорил о «более низком уровне». Появление этого словосочетания повысило ожидания рынка, что банк снизит ставки уже в сентябре. Вероятность такого шага выросла до 84% – на 14 процентных пунктов по сравнению со средой, свидетельствует рынок однодневных индексных свопов.

Вероятность рецессии в еврозоне «в целом остается крайне низкой», заявил на пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги. Однако перспективы производственного сектора, по его словам, становятся все хуже и хуже, во многом из-за сохраняющейся уже более года неопределенности, связанной с торговыми войнами, геополитической напряженностью, Brexit и замедлением экономики Китая.