Экономика / Макроэкономика и бюджет

Минфин предложил не трогать оборот драгоценных металлов и камней

Министерство продолжает борьбу с регуляторной гильотиной

Тридцать три министерства и ведомства должны, по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, пересмотреть свои контролирующие функции: провести «регуляторную гильотину», то есть отменить необоснованные требования к бизнесу. Сейчас действует около 2 млн требований к бизнесу и более 200 видов контроля за ним.

Но Минфин просит не распространять «гильотину» сразу на несколько подконтрольных ему сфер. В конце июля Минфин предлагал исключить из реформы контроль за азартными играми, букмекерами и лотереями, сообщал «Интерфакс». В феврале Минфин писал, что нет необходимости пересматривать контроль за работой саморегулируемых аудиторских организаций, производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, переработкой и обращением драгоценных металлов и камней – по заключению министерства, в этих сферах устаревших или избыточных обязательных требований нет. Все эти виды контроля уже включены в утвержденный 4 июля перечень и исключению не подлежат, лаконичен представитель правительства.

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