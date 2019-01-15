Может ли регуляторная гильотина победить советский омлет

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Гильотина, как известно, весьма эффективное средство от головной боли, а вот повторение мантр – не очень. Бизнес привык к словам первых лиц о важности снижения административной нагрузки – как, возможно, и к тому, что после таких слов ситуация если и меняется, то ненадолго или непринципиально. Новая идея премьера – задействовать «регуляторную гильотину» – подтверждает, что количество требований, которые контролеры могут предъявить предпринимателю, уменьшается медленно. А большой опыт сопротивления бюрократии подсказывает, что и на гильотину может найтись управа.

Во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил на Гайдаровском форуме о намерении пустить в дело «регуляторную гильотину»: инвентаризовать за два года все действующие обязательные для бизнеса требования и либо подтвердить их как соответствующие современным реалиям, либо отменить. Как пример абсурдных и устаревших норм Медведев привел действующие с советских лет правила приготовления омлета в общепите, где указана даже высота яичного слоя: 2,5–3 см. Премьер не первый раз шутит на эту тему, но этот риторический прием, похоже, – способ отвлечь внимание от неэффективности прежних усилий государства и невыполнения указаний первых лиц в этой сфере. Отмеченные премьером 9000 нормативных актов, которые сейчас должны выполнять предприниматели, тому подтверждение.