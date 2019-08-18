Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Дороги до Владимира пока достаточно, считает он

Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Министр экономии на дорогах

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Максим Орешкин рассуждает как автолюбитель, проехавшийся по стране за рулем Максим Стулов / Ведомости

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

В комплексный план модернизации и развития инфраструктуры новую трассу правительство включило прошлой осенью. Теперь счет пошел на дни: решение нужно принять в течение месяца, иначе гигантскую стройку не завершить до конца 2024 г., признают три федеральных чиновника и два человека, близких к госкомпании «Автодор». В 2024 г. заканчивается нынешний президентский срок Путина.