Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Министр экономии на дорогах
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Дороги до Владимира пока достаточно, считает он
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Максим Орешкин рассуждает как автолюбитель, проехавшийся по стране за рулем
Максим Стулов / Ведомости
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.
В комплексный план модернизации и развития инфраструктуры новую трассу правительство включило прошлой осенью. Теперь счет пошел на дни: решение нужно принять в течение месяца, иначе гигантскую стройку не завершить до конца 2024 г., признают три федеральных чиновника и два человека, близких к госкомпании «Автодор». В 2024 г. заканчивается нынешний президентский срок Путина.
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