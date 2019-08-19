Счетная палата сообщила об исполнении национальных проектов на треть за полгода
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Расходы на нацпроекты, которые стали экономической программой президента Владимира Путина, пока отстают от графика, пришла к выводу Счетная палата. На 13 проектов, включая «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», из федерального бюджета в этом году должно быть потрачено 1,7 трлн руб. За полгода план выполнен лишь на 32,4% – израсходовано 559 млрд руб., говорится в мониторинге Счетной палаты. В среднем деньги из бюджета тратятся быстрее – 42,5% от плана на год.
Расходы на самый дорогой из проектов – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» стоимостью 6,3 трлн руб. до 2024 г. (без учета энергетики) профинансированы всего на 24%, на «Повышение производительности труда» – на 18%, на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экологию» – примерно на 12%, на «Цифровую экономику» – и вовсе всего на 8%. Больше чем наполовину профинансирован лишь проект «Здравоохранение».
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