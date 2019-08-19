Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Миссия неисполнима

Счетная палата сообщила об исполнении национальных проектов на треть за полгода

Из бюджета потрачено 560 млрд из запланированных на год 1,7 трлн рублей

Расходы на нацпроекты, которые стали экономической программой президента Владимира Путина, пока отстают от графика, пришла к выводу Счетная палата. На 13 проектов, включая «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», из федерального бюджета в этом году должно быть потрачено 1,7 трлн руб. За полгода план выполнен лишь на 32,4% – израсходовано 559 млрд руб., говорится в мониторинге Счетной палаты. В среднем деньги из бюджета тратятся быстрее – 42,5% от плана на год.

Расходы на самый дорогой из проектов – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» стоимостью 6,3 трлн руб. до 2024 г. (без учета энергетики) профинансированы всего на 24%, на «Повышение производительности труда» – на 18%, на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экологию» – примерно на 12%, на «Цифровую экономику» – и вовсе всего на 8%. Больше чем наполовину профинансирован лишь проект «Здравоохранение».

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