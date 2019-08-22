Экономика / Госинвестиции и проекты

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Так государство подстрахует доходы инвестора при падении трафика

Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства. «Ведомости» ознакомились с презентацией проекта, подготовленной «Росатомом» к этому заседанию, ее подлинность подтвердил представитель госкорпорации.

«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути. С их помощью государство рассчитывает обеспечить круглогодичную навигацию на восточном маршруте, перевозку в этом направлении 50 млн т углеводородов и других грузов в год. К 2024 г. перевозки должны вырасти до 80 млн т, говорится в инаугурационном указе Владимира Путина.

Первый «Лидер» будет построен «Росатомом» за счет федерального бюджета на верфи «Звезда» к 2022 г. Его стоимость гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев оценивал в 120 млрд руб.

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