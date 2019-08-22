«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

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«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м ШАГвперед / YouTube

Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства. «Ведомости» ознакомились с презентацией проекта, подготовленной «Росатомом» к этому заседанию, ее подлинность подтвердил представитель госкорпорации.

«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути. С их помощью государство рассчитывает обеспечить круглогодичную навигацию на восточном маршруте, перевозку в этом направлении 50 млн т углеводородов и других грузов в год. К 2024 г. перевозки должны вырасти до 80 млн т, говорится в инаугурационном указе Владимира Путина.

Первый «Лидер» будет построен «Росатомом» за счет федерального бюджета на верфи «Звезда» к 2022 г. Его стоимость гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев оценивал в 120 млрд руб.