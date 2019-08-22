Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: В США через Вьетнам
Вьетнам пока не может заменить Китай
И рискует разозлить США из-за стремления экспортеров обойти пошлины
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Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам
Hau Dinh / АP
Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам. Но сделать это часто невозможно из-за отсутствия необходимых мощностей. Тем не менее экспорт из Вьетнама в США резко увеличился, поскольку часть компаний используют страну для поставки в США китайских товаров, скрывая их истинное происхождение.
В I квартале ВВП Вьетнама вырос на 6,82% в годовом выражении, а во II квартале – на 6,71% благодаря развитию производственного сектора и росту экспорта.
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