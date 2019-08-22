Вьетнам пока не может заменить Китай

Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: В США через Вьетнам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам Hau Dinh / АP

Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам. Но сделать это часто невозможно из-за отсутствия необходимых мощностей. Тем не менее экспорт из Вьетнама в США резко увеличился, поскольку часть компаний используют страну для поставки в США китайских товаров, скрывая их истинное происхождение.

В I квартале ВВП Вьетнама вырос на 6,82% в годовом выражении, а во II квартале – на 6,71% благодаря развитию производственного сектора и росту экспорта.