Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: В США через Вьетнам

Вьетнам пока не может заменить Китай

И рискует разозлить США из-за стремления экспортеров обойти пошлины

Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина компании стремятся переместить производство из Китая во Вьетнам. Но сделать это часто невозможно из-за отсутствия необходимых мощностей. Тем не менее экспорт из Вьетнама в США резко увеличился, поскольку часть компаний используют страну для поставки в США китайских товаров, скрывая их истинное происхождение.

В I квартале ВВП Вьетнама вырос на 6,82% в годовом выражении, а во II квартале – на 6,71% благодаря развитию производственного сектора и росту экспорта.

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