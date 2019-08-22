Путин поручил проработать сразу две трассы в Китай
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Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, чтобы оптимизировать ее. Уточнить проект можно по протяженности и охвату центров экономического роста, сказано в протоколе совещания от 10 июля («Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, подлинность подтвердили два чиновника). Пресс-секретарь президента не ответил на вопросы «Ведомостей».
Международный транспортный коридор проходит от границы с Евросоюзом через Санкт-Петербург и Казань до границы с Казахстаном. Путин поручал достроить весь маршрут к 2024 г., при этом предполагалось построить новую трассу Москва – Казань и обход Тольятти с мостом через Волгу. Частная трасса «Меридиан» официально признана ответвлением коридора. В июле премьер Дмитрий Медведев поддержал проект.
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