Минэкономразвития решило, как пересматривать обязательные требования к бизнесу
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Минэкономразвития переработало и еще раз внесло в правительство законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса («Об обязательных требованиях»). «Ведомости» ознакомились с его копией, представитель министерства подтвердил подлинность. Проект поступил в аппарат правительства, говорит его представитель, теперь он будет направлен в министерства и ведомства.
Законопроект – часть механизма «регуляторной гильотины». По нему министерства и ведомства должны пересмотреть правила своего контроля и до 2021 г. отменить необоснованные требования к бизнесу. Сейчас существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля за ними. В 2016 г. председатель правительства Дмитрий Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещая сократить их к 2024 г. на 50%.
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