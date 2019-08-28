ВЭБ добился запрета на продажу своей украинской «дочки» в стокгольмском арбитраже
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Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка – «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщил ее представитель. Иск с требованием взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку, ВЭБ.РФ подал в арбитраж в июне.
Украинская «дочка» ВЭБ.РФ с 2017 г. находится под санкциями, а в сентябре 2018 г. Апелляционный суд Киева арестовал ее акции по заявлению об обеспечении иска компаний, имевших активы в Крыму. Иск к «дочкам» трех российских госбанков – Сбербанка, ВТБ и ВЭБа – был подан бывшим предправления украинского Приватбанка Александром Дубилетом и еще 18 украинскими компаниями. Ранее они обратились в Гаагский суд, требуя компенсации за недвижимость в Крыму, которой они лишились после его присоединения к России. Компании ссылались на межправительственное соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной, по которому стороны обязуются не экспроприировать и не национализировать инвестиции граждан друг друга без «быстрой, адекватной и эффективной компенсации». Суд в Гааге поддержал иск компаний.
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