Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Цифровая роспись в паспорте
Максим Акимов поручил проработать переход на электронную подпись в паспортах
Это должно защитить документ от подделки
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Электронная подпись гарантирует документ от подделки в отличие от подписи на бумажном документе
PhotoXPress
Вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи проработать варианты использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) в цифровом удостоверении личности человека – электронном паспорте, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с итогами совещания, и подтвердил представитель Акимова.
Электронная подпись гарантирует документ от подделки в отличие от подписи на бумажном документе, объяснил представитель Акимова. Предстоит определить удостоверяющие центры, которые будут выпускать электронную подпись, источники финансирования, и модернизировать существующую инфраструктуру, чтобы центры по выдаче паспортов были по всей территории России, сказал он.
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