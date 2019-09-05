Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Воспользоваться ею могут молодые семьи, госпрограмма заработает уже в этом году

Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Программа будет действовать в течение пяти лет. По словам Путина, власти пока не собираются распространять ее на другие регионы.

Льготной ипотекой власти надеются остановить отток населения в регионе. Пока это проблема остается нерешенной, хотя с 2005 г. отток сократился вдвое, признал Путин. «Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой», – заявил российский президент. Для этого экономические достижения региона необходимо конвертировать в «социальный рывок» – повысить уровень здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Накануне министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов говорил, что власти рассматривают ипотеку под 2% как один из механизмов улучшения условий жизни молодых семей. По его оценкам, при снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут 8500 семей при ежемесячном платеже примерно в 16 000 руб.

На Дальнем Востоке уже действует льготная ставка по ипотеке в 5%. Ее могут получить семьи, у которых начиная с 1 января 2019 г. родился второй и последующие дети. Стандартная ставка для таких семей в других регионах составляет 6% годовых.

Сейчас на рынке ипотеки уровень ставок существенно выше и ставка 2% не будет рыночной еще долго, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Около 80% рынка ипотеки в стране приходится на госбанки и это облегчит реализацию программы для Дальнего Востока, отмечает она. «Госбанки, выдавая ипотеку под 2%, ничего не теряют в плане доходности, так как речь идет о госсубсидировании. Наоборот, они расширяют таким образом свою клиентскую базу. Главной задачей для банков станет оценка платежеспособности, так как ипотеку даже под 2% годовых надо обслуживать», – резюмирует Орлова.