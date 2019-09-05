Правительство готово освобождать компании от наказания за антимонопольные нарушения

Законопроект ФАС подготовила еще в 2016 г. Для частных компаний такой внутренний комплаенс предлагалось сделать добровольным Максим Стулов / Ведомости

После нескольких лет обсуждения правительство внесло в Госдуму проект закона об антимонопольном комплаенсе – процедурах контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в компаниях. Желающие ввести комплаенс должны будут утвердить внутренние требования оценки рисков и меры, которые их снизят. Документы необходимо опубликовать на сайте компании. При желании компании могут согласовать свои практики с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Законопроект ФАС подготовила еще в 2016 г. Для частных компаний такой внутренний комплаенс предлагалось сделать добровольным, для госкомпаний и естественных монополий – обязательным. Но согласно внесенному законопроекту внедрение комплаенса будет добровольным для всех компаний.

Кроме того, правительство отказалось от идеи снижать оборотный штраф на 1/8 для всех компаний, установивших такие процедуры контроля. Руководитель ФАС Игорь Артемьев допускал, что наличие комплаенса может стать основанием и для освобождения от ответственности. Теперь в законопроекте о преференциях не говорится – они упоминаются лишь в пояснительной записке. И воспользоваться ими будет сложнее, чем предполагалось. Для этого процедуры комплаенса потребуется согласовать с ФАС, говорит замруководителя службы Сергей Пузыревский. Например, если компания согласовала с ФАС порядок заключения сделок или правила торговой практики и соблюдает их, то претензий к ней по нарушениям не будет, поясняет он.

Несколько компаний уже ввели такой контроль: МТС, «Уралкалий», «Сибур», «Балтика». Сейчас компаниям сложно внедрять комплаенс, они вынуждены ориентироваться на правила для госорганов, а согласование с ФАС может занимать несколько месяцев, знает адвокат юрфирмы Art de lex Елизавета Савина. По законопроекту ФАС должна рассмотреть обращение компании в течение 30 дней.

ФАС поступила правильно, начав с закона, который просто закрепляет понятие комплаенса, считает партнер юрфирмы BCLP Николай Вознесенский: предложение отменять или уменьшать штрафы могут счесть лазейкой для злоупотреблений. Зато когда комплаенс появится в законодательстве, на эти процедуры будет проще ссылаться в суде и добиваться снижения штрафа или даже освобождения от ответственности.