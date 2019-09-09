Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Россияне смогут копить добровольно, людей и компании будут стимулировать налоговыми льготами
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Деньги будущих пенсионеров хотелось бы получить под любым именем
Елизавета Аксенова / для Ведомостей
Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), предложенный Минфином и ЦБ в 2016 г., должен был заменить накопительную пенсию – ее правительство в 2014 г. заморозило. С тех пор чиновники пытались прийти к согласию, каким будет ИПК, добровольным или автоматическим.
Теперь Минфин разработал законопроект, в котором нет названия ИПК, зато есть гарантированный пенсионный продукт (ГПП). Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
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