Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

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Деньги будущих пенсионеров хотелось бы получить под любым именем Елизавета Аксенова / для Ведомостей

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), предложенный Минфином и ЦБ в 2016 г., должен был заменить накопительную пенсию – ее правительство в 2014 г. заморозило. С тех пор чиновники пытались прийти к согласию, каким будет ИПК, добровольным или автоматическим.

Теперь Минфин разработал законопроект, в котором нет названия ИПК, зато есть гарантированный пенсионный продукт (ГПП). Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.