Бюджетный дефицит США превысил $1 трлн

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Gary Cameron / REUTERS

Дефицит бюджета США в текущем финансовом году (закончится 30 сентября) уже превысил $1 трлн, сообщило министерство финансов. В последний раз такое происходило в 2012 г., когда американская экономика восстанавливалась после рецессии и мирового финансового кризиса. Финансировать дефицит за счет ускорения экономики, как обещала администрация президента США Дональда Трампа, не получается. Поэтому Вашингтон теперь думает о выпуске 50-летних казначейских облигаций.

За первые 11 месяцев финансового года бюджетный дефицит вырос на 19% до $1,07 трлн, или 4,4% ВВП США. Это произошло из-за увеличения расходов на оборону и обслуживание госдолга, а также отчасти из-за реализованной в 2018 г. налоговой реформы Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Президент обещал, что ускорение экономики позволит компенсировать снижение налогов. Но пока госрасходы растут быстрее налоговой выручки, а темпы роста ВВП далеки от целевых 3% (см. врез).