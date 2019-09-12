ЕЦБ еще сильнее смягчил денежную политику

Michael Probst / AP

Европейский центробанк (ЕЦБ) 12 сентября опустил процентную ставку по депозитам с -0,4% до -0,5% и объявил, что с ноября возобновит программу денежного стимулирования, покупая облигации на 20 млрд евро в месяц. Эти меры направлены на защиту еврозоны от замедления мировой экономики и могут определить политику центробанка в долгосрочной перспективе. Но аналитики сомневаются, что первое с марта 2016 г. снижение ставки принесет пользу.

ЕЦБ перестал покупать облигации в декабре и лишь восполнял свой портфель по мере истечения срока находящихся в нем бумаг. Всего ЕЦБ купил облигации на 2,6 трлн евро.

Новая программа будет действовать «столько времени, сколько потребуется», заявил ЕЦБ, однако правила запрещают ему скупать более трети гособлигаций какой-либо из стран еврозоны, отмечает The Wall Street Journal. По оценке Фредерика Дюкрозе из Pictet Wealth Management, из-за этого он сможет приобретать бонды еще лишь 9–12 месяцев, если не изменит правила.

ЕЦБ также пообещал не повышать ставки, пока инфляция не приблизится к целевому уровню – чуть менее 2%. Сейчас инфляция – 1% годовых.

Некоторые аналитики полагают: еще больше смягчая денежную политику, ЕЦБ хочет ослабить евро, чтобы его курс не вырос и не замедлил инфляцию еще сильнее. «Процентные ставки уже настолько низки, что их дальнейшее снижение вряд ли окажет сильный эффект [на инфляцию] и может усугубить ситуацию. Тогда зачем делать это? Чтобы повлиять на курс евро», – цитирует WSJ главного стратега Principal Global Investors Сима Шаха. Сразу после объявления о решении ЕЦБ курс евро снизился на 0,4% до $1,1.

«[ЕЦБ] пытается ослабить евро по отношению к очень сильному доллару, нанося вред американским экспортерам, и преуспевает в том», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Он также отметил то, что европейские страны извлекают выгоду из отрицательных доходностей своих гособлигаций (инвесторы фактически платят за право одолжить им деньги), в то время как доходности казначейских облигаций США остаются относительно высокими. Накануне Трамп призвал Федеральную резервную систему США тоже опустить ставки до нуля или отрицательного уровня.

Но вскоре евро отыграл падение и даже немного укрепился к доллару. Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции опроверг предположения, что центробанк пытается ослабить евро: «Мы стремимся к ценовой стабильности и не пытаемся влиять на валютные курсы. Точка».

Это предпоследнее заседание ЕЦБ под руководством Драги. С ноября на посту президента его сменит директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Поэтому наверняка это последняя попытка Драги предпринять что-то для стимулирования экономики еврозоны и она может определить политику центробанка на годы вперед, отмечает экономист ING Карстен Бржески. ЕЦБ больше не указывает, как долго он будет скупать облигации и сохранять процентные ставки на нынешнем уровне. И если раньше Драги обещал «сделать все необходимое» ради спасения еврозоны, то теперь центробанк будет делать это «столько, сколько потребуется», написал Бржески в отчете. Но он сомневается в эффективности такой политики: «Без фискального стимулирования последний трюк Драги может и не привести к хэппи-энду».

Такое мнение разделяет Эндрю Кеннингем из Capital Economics: «Сомнительно, что это позволит сильно стимулировать экономику еврозоны или хотя бы достичь целевого значения инфляции».

ВВП еврозоны во II квартале вырос на 1,2% в годовом выражении, по данным Евростата. Европейская экономика уже начала страдать из-за замедления мировой и торгового конфликта США и Китая, поскольку сильно зависит от экспорта. Особенно это касается Германии. Сохраняется и риск выхода Великобритании из ЕС без договоренностей, что может нарушить операции европейских и британских компаний.

ЕЦБ в четверг ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 0,1 процентного пункта до 1,1% в этом году и на 0,2 п. п. до 1,2% в 2020 г. Прогноз по инфляции снижен на 0,1 п. п. до 1,2% в 2019 г. и на 0,4 п. п. до 1% в 2020 г.

В последнее время все громче звучит критика отрицательных ставок. Из-за них банки должны платить ЕЦБ за хранение денег на его счетах. Это бьет по их и без того низкой прибыльности, заставляя сокращать, а не увеличивать кредитование, как изначально предполагалось. Поэтому ЕЦБ введет систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, имеющих значительные избыточные резервы. Для помощи банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ инициирует уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.

Рейнхольд фон Эбен-Ворле, президент немецкой Ассоциации семейных предприятий, раскритиковал решение ЕЦБ: денежное стимулирование и отрицательные процентные ставки «привели к искажениям на рынках», такая политика «должна быть прекращена». «Пузырь на рынке недвижимости и размывание пенсий – прямые последствия чересчур мягкой денежной политики», – заявил он.