Рубль укрепляется после решения ЕЦБ снизить ставку по депозитам

Хорошие новости для рубля пришли из Брюсселя Ralph Orlowski/REUTERS

Рубль уверенно дорожает на Московской бирже в четверг, 12 сентября. К 15.47 мск курс доллара снизился на 54 коп. – до 64,96 руб. Курс евро к этому времени впервые с начала августа упал ниже 71 руб. – до 70,98 руб. (-1,11 руб. к закрытию среды).

Рубль укрепляется из-за того, что Европейский центробанк снизил ставку, уверен аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. ЕЦБ в этот четверг впервые с 2016 г. понизил ставку депозита – с минус 0,4% до минус 0,5%. Инвесторам уже давно невыгодно держать средства в европейских инструментах из-за отрицательной ставки, а теперь это будет обходиться и еще дороже, замечает Кочетков. Поэтому инвесторы начали уходить в активы с более высокой доходностью, а к ним в том числе относится и рубль. «Сейчас мы, конечно, видим первую спекулятивную волну, но вполне можно ожидать и притока более долгосрочных инвесторов, просто это займет больше времени», – ожидает Кочетков.

Евро действительно стал быстрее дешеветь на российском рынке – следом за мировым, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Дмитрий Бабин. Параметры новых монетарных стимулов, объявленных ЕЦБ, не до конца были заложены в базовый сценарий, на который ориентировалось большинство участников рынка, объясняет он. Дополнительную поддержку рублю, как и другим валютам развивающихся стран, оказали благоприятные новости с фронта торговой войны США и Китая, полагает Кочетков. Китай со следующей недели отменит 25%-ные пошлины на часть американских товаров, а США до середины октября отложат повышение пошлин с 25 до 35% для китайских товаров на $250 млрд.

Это решение говорит о прогрессе в переговорах между США и Китаем и увеличивает вероятность скорого заключения торговой сделки, радуется Бабин. Кроме того, в августе российская валюта была перепродана, поэтому не исключено, что сейчас инвесторы начали массово закрывать длинные позиции в долларе и евро к рублю, которые держали в прошлом месяце из-за обострения торгового конфликта, рассуждает он.