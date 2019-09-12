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ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.

ЕЦБ снизил ставку впервые с марта 2016 г. Программа денежного стимулирования была приостановлена в декабре – центробанк прекратил покупать новые облигации и лишь восполнял свой портфель по мере истечения срока находящихся в нем бумаг. Всего ЕЦБ купил облигаций на 2,6 трлн евро.

В последнее время все громче стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, считающиеся избыточными. Это еще больше подрывает и без того низкую прибыльность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как хотел бы ЕЦБ. Чтобы бороться с такими негативными последствиями своей политики, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, у которых значительные избыточные резервы. Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.

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Бизнес
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Дадли рассказал о планах BP продать «грязные» активы ради спасения климата

Ведомости
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Британская нефтегазовая компания BP продаст некоторые нефтяные проекты и изменит методику разработки других, чтобы снизить влияние на климат. Об этом гендиректор компании Роберт Дадли заявил на конференции, организованной  JPMorgan Chase & Co, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о проектах, которые выбрасывают в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Названия проектов Дадли не уточнил. В отчете Carbon Tracker, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что самые «грязные» проекты BP с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу — Zinia 2 в Анголе, а также группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли пояснил, что BP стремится привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, удерживают у поверхности Земли солнечную энергию, которая «разогревает» планету. В результате в разных частях света меняется климат. Цель соглашения — не допустить рост средней температуры на планете выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи и по возможности снизить ее до 1,5˚С. 

BP в прошлом месяце уже продала все нефтегазовые месторождения на Аляске. Дадли на конференции подчеркнул, что сделка помогла BP сократить выбросы углекислого газа. Однако, как пишет Bloomberg, покупатель — Hilcorp Alaska (подразделение техасской Hilcorp Energy) намерен инвестировать в месторождения больше, чем мог бы BP, потенциально увеличивая добычу, а соответственно, и выбросы.

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Финансы
Новости

Медведев поручит создать новую систему управления финансами

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года», – отметил он. По его словам, первым шагом станет реформа контроля и надзора. Медведев напомнил, что правительство намерено полностью отказаться от подзаконных актов, которые уже не несут ни юридическую, ни реальную пользу.

Затем необходимо будет заняться повышением эффективности государственных инвестиций и привлечением частных. При этом, по его мнению, стабильность финансовой системы и бюджета страны за последние годы удалось значительно укрепить.

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Бизнес
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Сын гендиректора «Роскосмоса» возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»

Ведомости
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Сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в сообщении группы компаний «Киевская площадь».

ЗАО «Киевская площадь» является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в России. Компания возглавляет рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом в $1,6 млрд от аренды в 2018 г. По данным журнала, группа владеет 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 000 кв. м складов, а также гостиницей на 1500 номеров. ЗАО «Киевская площадь» принадлежит Нисанову и Илиеву.

Проект ТПУ «Нагатинская» предусматривает строительство многофункционального транспортного хаба, который соединит три вида общественного транспорта, и многофункционального торгового центра с офисами и надземным паркингом площадью до 230 000 кв. м. В ТПУ войдут железнодорожная платформа «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станция метро «Нагатинская» и восемь автобусных маршрутов. Проектом также предусматривается строительство наземного пешеходного перехода до станции «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги.

Алексей Рогозин родился в 1983 г. В разные годы он работал замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области, замначальника департамента имущественных отношений Минобороны. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы. Весной 2017 г. Рогозина-млдшего назначили вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Контракт был подписан с ним на три года, однако в апреле этого года он уволился с обеих должностей.

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Технологии
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Чубайс запустил свой подкаст

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс запустил подкаст, сообщает госкомпания на странице во «В контакте».

Подкаст называется «Наносвод». Чубайс и его соведущая – заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк – будут рассказывать о «новых строительных и медицинских технологиях, электронике, нанопокрытиях, материалах с заданными свойствами». Первый выпуск посвящен возобновляемой энергетике (ВИЭ). «Как развивается ВИЭ в России и почему страны Европы массово переходят на энергию солнца и ветра. Обсудим и меры государственной поддержки энергетики в стране», – отмечается в анонсе.

На вопрос пользователя «В контакте», можно ли задавать Чубайсу вопросы, ему ответили, что такой формат не предусмотрен. Но вопросы все же можно задавать на странице записи о подкасте во «В контакте» либо лично самому предправления «Роснано» в Facebook, отмечает госкорпорация.

Подкаст будет выходить один-два раза в месяц. «Наносвод» можно прослушивать либо на странице во «В контакте», либо «везде, где есть подкасты», подчеркивается в сообщении. Как уточняет The Bell, подкаст доступен в SoundCloud и iTunes.

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Политика
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Путин назначил главу антинаркотического управления московской полиции

Ведомости
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Президент Владимир Путин назначил начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Янишевского. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка. Предшественник Янишевского Юрий Девяткин был уволен после скандала с делом журналиста Ивана Голунова.

10 сентября о назначении Янишевского сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Янишевский родился в 1960 г. в Москве. В 1981 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, затем служил в Вооруженных силах. С 1990 г. занимал посты от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД. Награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу», сообщили в московском главке.

Полиция задержала Голунова в начале июня. В столичном главке МВД сообщили, что у него нашли наркотики. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист был арестован. Он отказался признать вину и заявил, что связывает преследование со своими публикациями. Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения. Позже Путин уволил двух генералов – Девяткина и руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

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Политика
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Генпрокуратура проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

Ведомости
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Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников некоторых зарубежных дипломатических ведомств. Об этом заявил на заседании в Совете Федерации начальник правового управления ведомства Артур Завалунов, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет об «очень серьезной информации». Если она будет подтверждена, Генпрокуратура примет «все необходимые меры прокурорского реагирования», в том числе с имеющимися у нее «возможностями международного сотрудничества», подчеркнул Завалунов. Дипломатические ведомства каких стран имеются в виду, он не сказал.

8 сентября, в единый день голосования, Роскомнадзор обвинил во вмешательстве во внутренние дела России компании Google и Facebook. По данным ведомства, они распространяли политическую рекламу в день выборов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом. Google ответил, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству. Российский офис Facebook подчеркнул, что соблюдение избирательного законодательства — это ответственность рекламодателя.

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Технологии
Новости

«В контакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Ведомости
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«В контакте» запустила приложение для знакомств под названием Lovina, его можно скачать в App Store и Google Play, говорится в сообщении социальной сети. Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Идентификация пользователей в приложении возможна через аккаунт «В контакте» или по номеру телефона, после регистрации алгоритмы должны предложить пользователю подходящих собеседников.

Как и анонсировалось, в приложении предусмотрено создание чатов, которые исчезают, если в них в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена «карусель видеозвонков» – общение по видео со случайными собеседниками. При этом каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить, отмечается в сообщении.

В приложении Lovina нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности: «монеты» (от 35 руб.) позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Кроме того, пользователи приложения могут приобрести «зелье любви» (от 215 руб. в месяц), чтобы увидеть список тех, кому понравился их профиль.

В начале сентября социальная сеть Facebook также запустила новый сервис знакомств под названием Dating. Пока сервис доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

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Бизнес
Новости

РБК: РЖД сократит инвестиции в инфраструктурные проекты из-за проблем с подрядчиками

Ведомости
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РЖД сократит финансирование инфраструктурных проектов и перенаправит часть средств на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к госкомпании. По их информации, РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Очередные изменения в инвестпрограмму обсуждали в РЖД на прошлой неделе, сообщил изданию один из источников. Какие именно подрядчики не выполнили условия контрактов, источники РБК не сказали. Официально РЖД не комментирует данную информацию.

По информации источников, после изменения инвестпрограммы будет сокращено финансирование проекта по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба. От реализации этого проекта зависит достижение цели по увеличению вдвое грузопотока в восточном направлении к 2025 г. – до 210 млн т.

Помимо этого, из-за срыва работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций потеряют проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые в этом году было предусмотрено 71,2 млрд руб., утверждают источники РБК. В свою очередь, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. будет потрачено на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).

Ранее на расширение БАМа и Транссиба РЖД собиралась направить в 2019 г. 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы. В июне компания решила сократить финансирование в текущем году на 5,4 млрд руб. По словам источников, из-за проблем с подрядчиками бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Запланированные на 2019 г. работы не будут начаты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесла на согласование в Минтранс, уточнили источники издания. Представитель министерства отказался от комментариев.

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Финансы
Новости

ВТБ отменил начисление бонусов за покупки по картам за границей

Ведомости
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ВТБ с 1 октября отменит начисление бонусов при оплате покупок за границей. Об этом кредитная организация уведомила своих клиентов, пишет РБК. Информацию подтвердили call-центр и пресс-служба ВТБ, отметив, что решение касается всей линейки карт.

В сообщении ВТБ для клиентов говорится, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности». Для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложения в мобильном телефоне бонусы сохранятся.

ВТБ принял такое решение из-за того, что платежные системы в октябре снижаются интерчейндж (основная часть комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт) по операциям, проведенным за границей, пояснила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ стал первым из крупных российских банков, который отреагировал на снижение в Европе межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами Евросоюза. О снижении интерчейнджа было объявлено в мае этого года.

Другие крупные российские банки пока не отменяют кэшбэк по трансграничным операциям, пишет РБК. Это касается Альфа-банка, Тинькофф банка, «Открытия», МКБ, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта банка. Альфа-банк отметил, что внимательно следит за поведением участников финансового рынка в этом вопросе. «Русский стандарт» сообщил, что его клиенты получают кэшбэк за оплату покупок за границей, но на вопрос, планируется ли отменить эту опцию, не ответил.

Политика
Новости

Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Ведомости
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Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации. Внесение в список действующих террористов и экстремистов означает, что Жуков не сможет пользоваться банковскими счетами, поскольку они должны быть заблокированы.

Жукову 21 год, он учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах. Он был одним из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые произошли в Москве на несогласованной акции оппозиции 27 июля.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жукова перевели под домашний арест, а затем следствие признало его непричастным к массовым беспорядкам и прекратило его уголовное преследование по этой статье. Одновременно СК предъявил Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

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Политика
Новости

Подведомственные мэрии предприятия требуют от Соболь и Албурова 4 млн рублей

Ведомости
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Общая сумма претензий по пяти новым искам к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову составляет почти 4 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Кристину Швадченко.

По ее словам, «Московский метрополитен» хочет взыскать с оппозиционеров 272 000 руб., «Мосгортранс» – 657 000 руб., а ГБУ «Автомобильные дороги» требует более 3 млн руб. Она уточнила, что требования связаны с компенсацией ущерба, нанесенного организациям во время не согласованной с властями акции 3 августа. Кроме того, она сообщила, что иск от индивидуального предпринимателя Виталия Толкалова оставлен без движения, а иск от предпринимателя Ярослава Христова возвращен истцу.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски о компенсации ущерба от акции оппозиции 27 июля к более широкому кругу оппозиционеров: ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыщут 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств. Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября, но суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, чтобы истец смог представить подробные доказательства нанесения ущерба.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.

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