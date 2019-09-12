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ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.

ЕЦБ снизил ставку впервые с марта 2016 г. Программа денежного стимулирования была приостановлена в декабре – центробанк прекратил покупать новые облигации и лишь восполнял свой портфель по мере истечения срока находящихся в нем бумаг. Всего ЕЦБ купил облигаций на 2,6 трлн евро.

В последнее время все громче стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, считающиеся избыточными. Это еще больше подрывает и без того низкую прибыльность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как хотел бы ЕЦБ. Чтобы бороться с такими негативными последствиями своей политики, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, у которых значительные избыточные резервы. Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.