Отрицательные процентные ставки стали беспокоить экономистов

Во время кризиса они спасли экономику, но теперь видны их побочные эффекты

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Regis Duvignau / Reuters

На встрече управляющих Европейского центробанка 12 сентября одним из ключевых будет вопрос о том, не приносит ли его ультрамягкая денежная политика теперь больше вреда, чем пользы, сообщает Financial Times. Критики говорят, что побочные эффекты отрицательных процентных ставок перевешивают их преимущества, создавая проблемы банкам.

Но ЕЦБ и Федеральная резервная система США (ФРС) в сентябре готовы снова опустить ставки ради стимулирования экономики.