Экономика / Мировая экономика

Отрицательные процентные ставки стали беспокоить экономистов

Во время кризиса они спасли экономику, но теперь видны их побочные эффекты

На встрече управляющих Европейского центробанка 12 сентября одним из ключевых будет вопрос о том, не приносит ли его ультрамягкая денежная политика теперь больше вреда, чем пользы, сообщает Financial Times. Критики говорят, что побочные эффекты отрицательных процентных ставок перевешивают их преимущества, создавая проблемы банкам.

Но ЕЦБ и Федеральная резервная система США (ФРС) в сентябре готовы снова опустить ставки ради стимулирования экономики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике