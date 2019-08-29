Мировой экономике грозит японизация

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В США не только приезжают японские туристы, но и проникают японские экономические проблемы AP

Япония уже почти 30 лет не может побороть риск дефляции и ускорить экономику, несмотря на мощное денежное стимулирование. В последние годы аналитики стали говорить о «японизации» еврозоны, но теперь беспокойство стало вызывать и состояние экономики США.

Американская экономика лучше европейской восстановилась после мирового финансового кризиса, и ФРС даже удалось повысить процентные ставки с 0-0,25% до 2,25-2,5% к концу прошлого года. Кроме того, демографическая ситуация в США лучше, чем в Японии и Европе. Но и там инфляция редко достигает целевых 2%, а эффект от налоговой реформы президента Дональда Трампа, ускорившей экономику, сошел на нет. Поэтому ФРС в январе взяла паузу в повышении ставок, а в июле опустила их впервые с 2008 г. — до 2-2,25%.

Некоторые управляющие ФРС сомневаются в необходимости дальнейшего смягчения денежной политики, но инверсия кривой доходностей казначейских облигаций и ряд других признаков указывают на возможное приближение рецессии.