Мировой экономике грозит японизация
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Япония уже почти 30 лет не может побороть риск дефляции и ускорить экономику, несмотря на мощное денежное стимулирование. В последние годы аналитики стали говорить о «японизации» еврозоны, но теперь беспокойство стало вызывать и состояние экономики США.
Американская экономика лучше европейской восстановилась после мирового финансового кризиса, и ФРС даже удалось повысить процентные ставки с 0-0,25% до 2,25-2,5% к концу прошлого года. Кроме того, демографическая ситуация в США лучше, чем в Японии и Европе. Но и там инфляция редко достигает целевых 2%, а эффект от налоговой реформы президента Дональда Трампа, ускорившей экономику, сошел на нет. Поэтому ФРС в январе взяла паузу в повышении ставок, а в июле опустила их впервые с 2008 г. — до 2-2,25%.
Некоторые управляющие ФРС сомневаются в необходимости дальнейшего смягчения денежной политики, но инверсия кривой доходностей казначейских облигаций и ряд других признаков указывают на возможное приближение рецессии.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}