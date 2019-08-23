Инвесторы хотят ясности от центробанков

Председатель ФРС Джером Пауэлл Manuel Balce Ceneta / AP

На американском курорте Джексоун-Хоул начался ежегодный симпозиум руководителей центробанков. В этом году он посвящен проблемам, с которыми они столкнулись при выборе дальнейшей денежной политики. Первым в пятницу утром выступил председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. От него инвесторы рассчитывали услышать, продолжит ли американский центробанк снижать процентные ставки. Участники рынков ждут этого. Но некоторые управляющие ФРС не видят необходимости смягчать денежную политику.

Пауэлл заявил, что центробанк готов усилить стимулирование экономики, если это потребуется, но не стал говорить о начале агрессивного смягчения денежной политики, пишет The Wall Street Journal. Вместо этого он сказал, что возможности центробанков решать экономические проблемы ограничены: денежная политика хоть и является мощным инструментом поддержки потребительских расходов и инвестиций бизнеса, но она не может влиять на международную торговлю. Так председатель ФРС намекнул на неопределенность из-за торговой войны США и Китая, которую Пауэлл назвал новой проблемой для денежной политики. Он пообещал, что ФРС будет следить за развитием ситуации.

«У меня только один вопрос: кто наш больший враг – Джей Пауэлл или председатель КНР Си Цзиньпин?» – так отреагировал на выступление Пауэлла президента США Дональд Трамп, неоднократно призывавший ФРС снизить процентные ставки. «Как всегда, ФРС не сделала ничего! Невероятно, как они могут «говорить», не зная и не спрашивая, что я собираюсь делать. Скоро об этом будет объявлено», – предупредил он в Twitter.

ФРС в конце июля опустила процентные ставки на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. Это было сделано из-за беспокойства по поводу слишком низких темпов инфляции в США, замедления мировой экономики и торговой войны Вашингтона и Пекина. Но, как показал протокол июльского заседания, некоторые управляющие ФРС были против снижения ставок, считая хорошим состояние американской экономики. Это объясняет, почему на пресс-конференции после того заседания Пауэлл не стал говорить о том, что центробанк продолжит опускать ставки.

С тех пор поводов для снижения процентных ставок прибавилось. Произошла резкая эскалация торгового конфликта США и Китая. Статистические данные указывают на замедление китайской экономики. ВВП Германии сократился во II квартале, и Бундесбанк предупредил о высокой вероятности рецессии. Наконец, деловая активность в производственном секторе США в августе снизилась впервые с 2009 г.

Управляющие ФРС по-прежнему не могут прийти к согласию относительно денежной политики, показали их недавние телеинтервью. Как заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, он предпочел бы еще сильнее опустить процентные ставки, чтобы снизить риск замедления экономики. А президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президента ФРБ Филадельфии Патрик Харкер не видят в этом пока необходимости. Следующее заседание центробанка состоится 17–18 сентября.

Участники долгового рынка обеспокоены, что ФРС будет слишком медлить, пишет Financial Times. В четверг доходность двухлетних казначейских облигаций США оказалась ниже, чем у 10-летних, уже третий раз в этом месяце. До августа подобная инверсия кривой доходностей, которая считается признаком приближения рецессии, наблюдалась последний раз в 2007 г. «[Управляющие ФРС] будут ждать почти до того момента, пока не станет слишком поздно, вот что отражает эта кривая», – говорит стратег NatWest Markets Джон Бриггс (цитата по FT).

Пауэллу следует очень внимательно подбирать слова, поскольку они могут сильно повлиять на рынок, а прежде инвесторы не всегда верно интерпретировали его высказывания, отметила до его выступления стратег Principal Global Investors Сима Шах. По ее словам, если ФРС не намекнет на дальнейшее смягчение денежной политики, это может способствовать падению рынков. Снижение же процентных ставок, вероятно, приведет к дальнейшему ралли на фондовом и долговом рынках (доходности бондов снижаются, когда их цена растет), считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл. «[Инвесторы] кладут много яиц в корзину центробанков», – приводит его слова WSJ.

В пятницу утром фондовые индекы США и доходности казначейких облигаций немного снизились. Это произошло из-за того, что Китай перед выступлением Пауэлла объявил о введении дополнительных пошлин на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд. После слов Пауэлла индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite частично отыграли падение, поскольку в своей речи он сказал о торговых рисках.

Позже акции снова подешевели из-за резкой реакции Трампа на пошлины Китая. В Twitter он призвал американские компании переместить производство в другие страны, в частности в США: «Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет лучше без него». После 18.00 мск индекс S&P 500 снизился на 1,34%, Dow Jones Industrial Average – на 1,25%, а Nasdaq Composite – на 1,53%.

В ближайшее время на рынке будет наблюдаться волатильность, пока ситуация не успокоится, отмечает Шон О'Хара из консалтинговой фирмы Pacer Financial. «Некоторое время это будет напоминать пинг-понг», – цитирует его WSJ.