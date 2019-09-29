Минэкономразвития обсудит с экспертами декриминализацию
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В понедельник, 30 сентября, Минэкономразвития обсудит с экспертами, как поменять Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), чтобы вести бизнес в России стало менее рискованно. Минэкономразвития предварительно разослало перечень предложений, «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность документа подтвердили два получателя рассылки Минэкономразвития. Это предложения деловых объединений – они еще не проходили никаких фильтров, создан отдельный экспертный совет, который и соберется в понедельник на площадке одной из рабочих групп министерства, подтвердил замминистра Вадим Живулин через представителя. Министерство лишь собрало предложения и разослало их для ознакомления, чтобы обсудить на совете.
В списке – предложения декриминализовать часть статей УК, изменить условия заключения под стражу и возбуждения уголовных дел, а также дополнить УПК так, чтобы хозяйственные споры не приводили к уголовному преследованию.
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