Деловая активность российских производителей упала до 10-летнего минимума

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Промышленности не до активности

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Индустрия пока не может найти дорогу к уверенному росту Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается IHS Markit на основе опроса менеджеров по закупкам) рухнул до минимума с мая 2009 г. Он опустился до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, т. е. существенно ниже черты в 50, которая отделяет рост деловой активности от спада. Основная причина – сокращение производства и новых заказов: так быстро эти показатели не падали с апреля 2009 г.

Деловая активность в промышленности непрерывно падает уже пять месяцев: снижаются спрос, число новых клиентов, сокращаются экспортные заказы (максимально за три года), показал опрос IHS Markit. Ожидания в обрабатывающих секторах упали до минимума с 2017 г. На фоне такого падения спроса снижение ожиданий до уровня 2017 г. выглядит даже «позитивным», замечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

«Слабый индекс PMI – очень плохой сигнал, – прокомментировал «Ведомостям» данные министр экономического развития Максим Орешкин. – Из отчета видно, что главная причина – слабый конечный спрос». Основной причиной он называет замедление кредитного предложения со стороны банковского сектора: сохранение этого тренда может привести не только к резкому падению инфляции, но и к ухудшению ситуации на рынке труда. Скорее всего в сентябре можно ожидать сокращения выпуска в обрабатывающих отраслях, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.