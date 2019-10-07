РЖД назвала сроки строительства ВСМ из Москвы в Нижний Новгород и Петербург

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rtp.expert

РЖД рассчитывает запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из Москвы до Нижнего Новгорода к 2024 г., а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 г., сообщил сроки проекта начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын (его слова приводит ТАСС).

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. решил президент России Владимир Путин. Тем не менее финальное решение о необходимости строительства ВСМ еще не принято, говорил «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента. Окончательно власти должны определить это до конца года, отметил федеральный чиновник. Пока проект обсуждается с Минфином и ВЭБ.РФ, говорит человек, близкий к РЖД.