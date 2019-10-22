Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Ловушка для экономики

Стоит ли ждать глобальной рецессии

Не все данные рисуют столь мрачную картину

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре ухудшил прогноз роста мировой экономики до самого низкого уровня за последние 10 лет из-за геополитической напряженности и торговой войны США и Китая. Кроме того, существует риск «японизации» экономик еврозоны и США – ситуации, при которой угроза дефляции сохраняется, несмотря на низкие процентные ставки. Тем не менее аналитики считают, что опасения по поводу глобальной рецессии преувеличены.

Первой с проблемой слишком медленной инфляции и неспособностью повысить процентные ставки столкнулась Япония, после того как в 1990 г. в стране лопнул пузырь на рынках недвижимости и акций. По мнению Киёхико Нисимуры, входившего в совет управляющих Банка Японии в 2005–2013 гг., в конечном счете снижение процентных ставок и темпа инфляции было связано со старением населения. «Это всеобщая проблема, а не только Японии, – цитирует его Financial Times (FT). – В каком-то смысле она неизбежна, и мы должны встретиться с ней лицом к лицу».

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