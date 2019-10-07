Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Война вместо роста

Над мировой экономикой сгущаются тучи

Это происходит, несмотря на низкую безработицу в развитых странах

Все больше данных свидетельствуют о замедлении мировой экономики. Активность в производственном секторе снижается на фоне торговой войны США и Китая, и ситуация начинает также ухудшаться в секторе услуг. Но у развитых стран по-прежнему есть поддержка в виде низкой безработицы и высоких потребительских расходов.

Своеобразным поворотным моментом для мировой экономики стало выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в начале 2018 г., когда он предупредил о намерениях использовать пошлины для реализации своей торговой политики, пишет Financial Times (FT). Если мировой ВВП вырос на 3,8% в 2017 г., то затем его рост замедлился. ОЭСР в сентябре ухудшила прогноз на 2019 г. на 0,3 процентного пункта до 2,9%, сославшись на торговые конфликты. «Есть угроза, что мы попадем в порочный круг сокращения торговли, инвестиций и увеличения неопределенности», – заявила тогда главный экономист ОЭСР Лоренс Бун.

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Комментарии
pvvcursus
07:15 08.10.2019
Экономика западного образца себя изжила. Изжила потому, что такая экономика не может не расти, если она перестанет расти, она лопнет как мыльный пузырь, в особенности экономика США которая и сейчас-то держится только на долларовых вливаниях ФРС. Но расти больше некуда, а это значит крах.
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