Мировую торговлю ждет худший год со времен кризиса
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Всемирная торговая организация (ВТО) сильно ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году. В апреле она ожидала его на уровне 2,6%, а теперь – 1,2%, что может стать худшим результатом с 2009 г. Если тогда товарообмену мешал мировой финансовый кризис, то теперь – торговая война США и Китая и замедление мировой экономики.
Торговые конфликты не только наносят прямой вред торговле, но и повышают неопределенность, из-за которой некоторые компании вынуждены откладывать инвестиции, необходимые для повышения производительности и уровня жизни, отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. «С созданием рабочих мест тоже могут быть сложности, так как компании используют меньше сотрудников для производства товаров и услуг на экспорт», – заявил он.
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