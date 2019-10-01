Мировую торговлю ждет худший год со времен кризиса

От этого могут пострадать рабочие места и инвестиции, предупредила ВТО

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Экономика не торгует

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Рост экспорта и импорта замедлился во всех регионах в первом полугодии, по данным ВТО Shannon Stapleton / REUTERS

Всемирная торговая организация (ВТО) сильно ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году. В апреле она ожидала его на уровне 2,6%, а теперь – 1,2%, что может стать худшим результатом с 2009 г. Если тогда товарообмену мешал мировой финансовый кризис, то теперь – торговая война США и Китая и замедление мировой экономики.

Торговые конфликты не только наносят прямой вред торговле, но и повышают неопределенность, из-за которой некоторые компании вынуждены откладывать инвестиции, необходимые для повышения производительности и уровня жизни, отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. «С созданием рабочих мест тоже могут быть сложности, так как компании используют меньше сотрудников для производства товаров и услуг на экспорт», – заявил он.