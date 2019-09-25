Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Война – мать торговли

Торговая война Вашингтона и Пекина выгодна соседям Китая

Она позволяет азиатским странам и России увеличить экспорт

Развивающиеся государства Азии извлекают выгоду из торговой войны США и Китая, говорится в докладе Азиатского банка развития (ADB). Она меняет мировые цепочки поставок, позволяя этим странам увеличить поставки на американский рынок.

Россия же имеет шансы нарастить сельскохозяйственный экспорт в Китай.

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