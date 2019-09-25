Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Война – мать торговли
Торговая война Вашингтона и Пекина выгодна соседям Китая
Она позволяет азиатским странам и России увеличить экспорт
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Экономика Бангладеш (страна – крупный экспортер текстильной продукции) в этом году будет расти быстрее всех в Азии – на 8,1%, по прогнозу Азиатского банка развития
AP
Развивающиеся государства Азии извлекают выгоду из торговой войны США и Китая, говорится в докладе Азиатского банка развития (ADB). Она меняет мировые цепочки поставок, позволяя этим странам увеличить поставки на американский рынок.
Россия же имеет шансы нарастить сельскохозяйственный экспорт в Китай.
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