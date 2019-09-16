Китайская экономика тормозит все сильнее
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Новые данные свидетельствуют о заметном снижении экономической активности в Китае в августе. Даже премьер госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что достичь целевого значения роста ВВП на уровне 6% будет трудно. Поэтому аналитики прогнозируют, что Пекин предпримет дополнительные меры для стимулирования экономики.
Темп роста промышленного производства в стране снизился до 4,4% в годовом выражении в августе по сравнению с 4,8% в июле, по данным Национального бюро статистики Китая. Это худший результат с февраля 2002 г., в то время как опрошенные Reuters аналитики прогнозировали ускорение до 5,2%. Инвестиции в основной капитал тоже оказались немного хуже ожиданий аналитиков, увеличившись на 5,5% в январе – августе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, рост розничных продаж замедлился с 7,6% в июле до 7,5% в августе, хотя прогнозировалось его ускорение до 7,9%.
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