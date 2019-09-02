США и Китай ввели новые пошлины
Теперь последствия их торговой войны ощутят потребители
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Шьющиеся в Китае кроссовки американской Nike будут обходиться американцам дороже
Richard Vogel / AP
Администрация президента США Дональда Трампа с 1 сентября ввела обещанные 15%-ные пошлины на импорт из Китая. Ими будут облагаться такие потребительские товары, как одежда, многие виды электроники и некоторые виды обуви, импорт которых в прошлом году составил $111 млрд, по оценкам The Wall Street Journal. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть.
Пекин делает ставку на то, что его экономика лучше выдержит торговую войну, считают специалисты.
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