ЕЦБ готовится к смене президента
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг провел последнее заседание под руководством Марио Драги. В ноябре на посту президента ЕЦБ его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила МВФ. Как и ожидалось, ЕЦБ не стал менять денежную политику после того, как смягчил ее в сентябре. Но ее эффективность продолжает вызывать споры на фоне замедления экономики еврозоны.
Ставка рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Центробанк ожидает, что они будут оставаться такими же или ниже, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевому уровню – чуть менее 2%. В сентябре инфляция замедлилась до 0,8% – минимума за три года. Также ЕЦБ подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, ежемесячно приобретая облигации на 20 млрд евро.
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