ЕЦБ готовится к смене президента

Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Драги не доделал свое дело

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ЕЦБ в четверг провел последнее заседание под руководством Марио Драги Imago / TASS

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг провел последнее заседание под руководством Марио Драги. В ноябре на посту президента ЕЦБ его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила МВФ. Как и ожидалось, ЕЦБ не стал менять денежную политику после того, как смягчил ее в сентябре. Но ее эффективность продолжает вызывать споры на фоне замедления экономики еврозоны.

Ставка рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Центробанк ожидает, что они будут оставаться такими же или ниже, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевому уровню – чуть менее 2%. В сентябре инфляция замедлилась до 0,8% – минимума за три года. Также ЕЦБ подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, ежемесячно приобретая облигации на 20 млрд евро.