Бизнесу удалось избежать роста налоговой нагрузки на зарубежные активы

Максим Стулов / Ведомости

Правительство решило не сокращать со 183 до 90 дней срок пребывания в России, по которому определяется налоговое резидентство, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова. Но воспользоваться сокращенным сроком можно будет добровольно, если человек захочет стать налоговым резидентом страны, пообещал Силуанов.

Сокращение срока пребывания в России было не единственной идеей Минфина об изменении критериев резидентства. В «Основных направлениях налоговой политики на 2020–2022 гг.» он предлагал ввести еще и критерий центра жизненных интересов – человек признается резидентом страны, где у него есть недвижимость, работа, семья, активы и проч. Какое принято решение по этой инициативе, Силуанов не сказал. Минфин договорился обсудить с бизнесом критерий центра жизненных интересов в ближайшие годы и только потом принимать решение о целесообразности его использования, говорит директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

Человек, который признается резидентом, должен платить в России налоги с доходов, полученных и в других странах, на него распространяются требования платить налоги с нераспределенной прибыли своих контролируемых иностранных компаний (КИК).

Ужесточение критериев российского резидентства обсуждалось не один год. Многие предприниматели отказываются от него, чтобы избежать необходимости отчитываться перед ФНС об иностранных активах и платить налог с их прибыли, говорил Силуанов еще в марте 2017 г. Впервые задекларировать КИКи и заплатить налог нужно было два года назад – весной 2017 г.

Идеи Минфина напугали бизнес. Сокращение сроков пребывания в стране до 90 дней обеспокоило не только крупный, но и средний бизнес, сетовал в октябре президент РСПП Александр Шохин: «Мы боимся, как бы оттока не возникло из-за этого. Как бы они еще больше не ушли туда». При снижении порога срока до 90 дней российскими резидентами могли бы стать многие люди, которые переехали за рубеж, но часто бывают в России, например, в деловых поездках, отмечает партнер EY Марина Белякова. Пострадать могли предприниматели, которые проводят в России меньше полугода, – им пришлось бы отчитываться за КИКи, говорит партнер по международному налогообложению компании «Кроу экспертиза» Рустам Вахитов, а также те, кто зарабатывает в странах со ставкой подоходного налога ниже российской или в странах без налоговых соглашений с Россией. Увеличились бы риски, что людям придется платить налоги в двух странах, указывает партнер PwC Екатерина Лазорина, чтобы такого не происходило, нужна эффективно работающая процедура разрешения споров между налоговыми органами разных стран.

Желающие воспользоваться сроком в 90 дней, чтобы добровольно стать налоговыми резидентами, могут найтись, замечает партнер департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Виктор Калгин: в России сравнительно низкая ставка НДФЛ. Изначально и предполагалось, что срок 90 дней будет добровольным – для тех, кто сам захочет стать налоговым резидентом и с учетом критериев центра жизненных интересов, утверждает федеральный чиновник, для остальных сохранился бы срок 183 дня. Такой идеи не было, спорит другой чиновник.

Если будет в будущем одобрена концепция центра жизненных интересов, время пребывания в стране не будет иметь значения, замечает Вахитов. Критерий центра жизненных интересов может быть введен как добровольный, считает Белякова. Это оценочный критерий, и если одного его будет достаточно для признания человека резидентом страны, то для бизнеса возникнут серьезные риски, объясняет она.