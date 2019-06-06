Минфин собирается ужесточить налогообложение олигархов

Он хочет признавать человека налоговым резидентом, если тот провел в России всего 90 дней в году или имеет здесь центр жизненных интересов

Силуанов хочет, «чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались» Евгений разумный / Ведомости

Минфин продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом. На этот раз он хочет изменить критерии признания человека налоговым резидентом России, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года. Сейчас Минфин рассматривает вопрос, чтобы уменьшить этот срок до 90 дней, передал «Интерфакс» со ссылкой на Силуанова. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», – объяснил чиновник.

Минфин не первый год обсуждает ужесточение критериев налогового резидентства. Критерий в 183 дня устарел, а кроме того, он позволяет легко обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказывает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. В марте 2017 г., когда в очередной раз обсуждалась эта тема, Силуанов признавал, что многие предприниматели отказываются от российского резидентства, чтобы избежать необходимости отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) о своих иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли. Впервые задекларировать их и заплатить налог нужно было два года назад – весной 2017 г.

Но единственного критерия – числа дней – недостаточно для эффективной борьбы с уходом от правил КИК, говорили опрошенные «Ведомостями» юристы. Нужен и другой критерий – центр жизненных интересов. Под ним подра-зумевается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и проч.

На этот раз Минфин готов исправить и это – он планирует ввести критерий центра жизненных интересов для определения резидентства. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и подтвердил представитель Минфина. Эти предложения будут включены в основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, говорит представитель Минфина: «Мы будем прорабатывать эти вопросы». Критерий в 90 дней уже применяют многие зарубежные страны, добавляет представитель ФНС.

Для тех, кто предпочел отказаться от статуса российского налогового резидента, но вынужден проводить много времени в стране, правила ужесточатся, констатирует руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Для бизнесменов, компании которых не могут работать без их участия в операционном управлении в России, это может стать серьезной проблемой, соглашается вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров.

Российские стандарты наконец будут приведены к международным, говорит Вахитов: «Формальные тесты по количеству дней довольно легко обходить, и многие страны давно отказались от них». Власти не закручивают гайки, а доводят законодательство до уровня западных стран, солидарен Федоров.

Для признания резидентом и доначисления местных налогов на общемировой доход в ЕС достаточно проживания семьи за рубежом, обучения детей в школе, наличия недвижимости и др., рассказывает старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов. А в Казахстане человека могут признать резидентом, если у него есть там гражданство, семья и недвижимость, добавляет он.

Это вряд ли касается больше нескольких тысяч россиян, оценивает Вахитов. Проводить вне России более полугода для ухода от КИК – недешевое удовольствие и непростое с точки зрения ведения бизнеса. Но это богатейшие люди, суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомые, рассказывает юрист, работающий с такими компаниями.

При этом российское законодательство о КИК в среднем жестче, чем в других странах, – например, порог контроля в 25 и 10% (при условии, что большинство акционеров КИК – резиденты РФ) довольно низок, как и распространение этих правил на физлиц, рассказывает Калинин.

Те россияне, которые предпочитают оставаться налоговыми резидентами других стран, мигрировали не только из-за правил КИК, говорит Вахитов, многие попытались обезопасить активы от внимания госструктур и конкурентов. Это куда важнее, подтверждает крупный бизнесмен, и вернуть их сложнее.

Может возникнуть и обратный эффект – бизнес начнет избавляться от российских активов и перевозить семьи за рубеж, опасается Калинин. Чтобы избежать такого сценария, стоило бы предусмотреть как минимум на переходный период возможность сохранения нерезидентного статуса. К примеру, в обмен на инвестиции в экономику страны для тех, кто до введения новых правил являлся нерезидентом по количеству дней, проведенных за рубежом, рассуждает он.

Однако до февраля 2020 г. у бизнесменов будет возможность воспользоваться третьей волной амнистии, пусть и гораздо более жесткой, чем прошлые, напоминает Федоров.

Третья волна амнистии капиталов стартовала в понедельник, 3 июня, и продолжится до 29 февраля 2020 г. Выполнить новые условия будет сложно, говорится и в обзоре PwC: «Третий этап амнистии будет еще менее популярен, чем первые два». Ключевых отличий два: во-первых, нельзя, как прежде, ликвидировать КИК без уплаты налога с полученного дохода, во-вторых, необходимо перевести деньги с зарубежных счетов в российские банки. Прежде, для того чтобы воспользоваться амнистией, достаточно было подать декларацию, раскрыв в ней свои активы и счета, – это освобождало от ответственности за связанные с ними прошлые нарушения, в том числе налоговые и валютные. Теперь, чтобы задекларировать КИК, нужно ликвидировать компанию или перевести в российские офшоры – специальные административные районы, созданные в прошлом году в Приморье и Калининграде.