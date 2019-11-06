Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Кредит не отыграл ставку

Снижение ключевой ставки ЦБ пока не привело к ускорению корпоративного кредитования

Это создает риски для роста экономики, считает Минэкономразвития

Начавшееся в июне снижение ставки ЦБ – с тех пор регулятор снизил ее еще трижды с 7,5 до 6,5% – пока не привело к ускорению кредитования частного сектора, указало Минэкономразвития в мониторинге «Картина кредитования». И предупредило: если ставки сохранятся на этом уровне, то совокупный спрос в 2020 г. окажется ниже прогноза министерства.

Кредитный портфель частному и госсектору за сентябрь 2019 г. вырос до 3,5% с 3,4% ВВП в августе. Но в годовом выражении темпы роста банковских кредитов частному сектору замедлились – с 9,9 до 8,6%. В основном из-за медленного роста корпоративных кредитов – за сентябрь они снизились с 5,1 до 3%. Их доля в экономике уменьшилась с 1,6% в январе – августе до 1% в январе – сентябре, оценило Минэкономразвития. По его прогнозам, за 2019 г. дефицит совокупного спроса превысит 1 трлн руб., что замедлит рост экономики примерно на 0,4–0,5 п. п.

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