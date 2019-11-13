Депутаты предлагают запретить использовать спецдекларации в уголовных делах
Депутаты решили пресечь использование деклараций об амнистии в уголовных делах. Запрещающие это делать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс внесли в Госдуму председатели комитетов по законодательству Павел Крашенинников и по бюджету Андрей Макаров.
Специальные декларации, сведения из них, документы с этими сведениями и упоминания обвиняемых в чужих декларациях станут недопустимыми доказательствами, говорится в законопроекте. Кроме того, силовикам в случае принятия поправок будет запрещено изымать спецдекларации при оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, указывают депутаты. Закон об оперативно-розыскной деятельности менять не предлагается, поскольку он не касается формирования доказательной базы по уголовным делам, считает партнер KPMG Михаил Орлов.
Сейчас складывается практика изъятия во время предварительного следствия и доследственных проверок деклараций – потом они становятся доказательствами или служат поводом для возбуждения уголовных дел, указывают депутаты. Публично известно лишь об одном таком случае: в 2017 г. следователи ФСБ с санкции суда изъяли декларацию Валерия Израйлита в здании центрального аппарата ФНС и использовали ее для предъявления ему обвинения. Бизнесмена обвиняют в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области.
Декларация в уголовном деле была использована вопреки прямому запрету в законе об амнистии капитала (по перечисленным в нем статьям Уголовного кодекса – например, вывод средств за рубеж по подложным документам), а также обещаниям президента Владимира Путина, что подобного не произойдет. Осенью Путин снова потребовал не допускать использования специальных деклараций в уголовных делах. В конце октября такие же разъяснения дал президиум Верховного суда – декларация не может быть доказательством вины, к делу ее можно приобщать лишь по инициативе самого декларанта. 13 ноября президиум Верховного суда разъяснил, что гарантии по амнистии должны распространяться также на административные и налоговые дела.
Эксперты считают, что даже предложенного депутатами запрета в Уголовно-процессуальном кодексе может оказаться недостаточно. Законопроект не поможет полностью исключить спецдекларацию из дела того же Израйлита, поскольку в поправках не описан запрет использовать производные от декларации документы, и сведения из нее все равно могут остаться в деле, считает один из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская. При неработающей судебной системе можно придумать любую формулировку, включая «производные от декларации», из-за которой начнется новый спор, хотя все разъяснения и сам закон об амнистии и без того написаны четко и понятно, согласен руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Основания для прекращения уголовного дела судом следует дополнить новым обстоятельством – использованием в обвинении декларации, рекомендует Бурковская. Недопустимость доказательств нужно распространить на сведения, полученные не только от подозреваемого или обвиняемого, но и от любого другого лица, например свидетеля, лица, участвующего в деле на стадии его возбуждения, на сведения, полученные из любых других источников, считает профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Гриненко.
Обеспечить полную секретность спецдеклараций в принципе невозможно, предупреждает партнер Taxology Алексей Артюх, особенно опасно хранение их не в центральном аппарате ФНС, а у самого декларанта. Например, следователи могут случайно наткнуться на декларацию во время обыска – использовать ее в деле они не смогут, но со сведениями ознакомятся и получат шанс доказать эти факты другими способами. Декларация может остаться у посторонних – юристов, консультантов, сотрудников компании, продолжает Артюх, что тоже создает риски. Так, судя по обвинительному заключению, следователи впервые узнали о декларации Израйлита из переписки его сотрудников.