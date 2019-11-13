Депутаты предлагают запретить использовать спецдекларации в уголовных делах

Эксперты считают, что даже предложенного депутатами запрета в Уголовно-процессуальном кодексе может оказаться недостаточно. Законопроект не поможет полностью исключить спецдекларацию из дела того же Израйлита, поскольку в поправках не описан запрет использовать производные от декларации документы, и сведения из нее все равно могут остаться в деле, считает один из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская. При неработающей судебной системе можно придумать любую формулировку, включая «производные от декларации», из-за которой начнется новый спор, хотя все разъяснения и сам закон об амнистии и без того написаны четко и понятно, согласен руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Основания для прекращения уголовного дела судом следует дополнить новым обстоятельством – использованием в обвинении декларации, рекомендует Бурковская. Недопустимость доказательств нужно распространить на сведения, полученные не только от подозреваемого или обвиняемого, но и от любого другого лица, например свидетеля, лица, участвующего в деле на стадии его возбуждения, на сведения, полученные из любых других источников, считает профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Гриненко.