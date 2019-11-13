Наследники бенефициаров рискуют получить претензии из-за долгов компаний

Поводом послужило дело о банкротстве компании «Амурский продукт». Один из ее кредиторов – «РН-Востокнефтепродукт» («внучка» «Роснефти») подал иск с требованием вернуть ему 183,6 млн руб. и привлечь к субсидиарной ответственности заместителя гендиректора «Амурского продукта» Михаила Шефера. Все стороны спора согласились, что он похитил нефтепродукты и это привело к банкротству компании, говорится в судебных материалах. Против Шефера было заведено уголовное дело, но он умер, и в 2017 г. дело было закрыто. Решение о привлечении его к субсидиарной ответственности принято не было.