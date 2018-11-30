Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4707 от 30.11.2018 под заголовком: Не умереть без завещания

Как избавить семью от битв за наследство

Что следует предусмотреть, планируя передачу имущества следующему поколению
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Легендарная американская певица Арета Франклин умерла в августе, не оставив завещания. Теперь четверым ее сыновьям и другим членам семьи предстоит нетривиальная задача: определить размер ее состояния (а оно может достигать $80 млн) и поделить его. Изнурительный процесс, как ожидается, продлится годы.

Франклин – не единственная звезда, не оставившая ни намека на то, как следует распорядиться ее состоянием. Смерть певца Принса в 2016 г. спровоцировала драматичные судебные разбирательства и появление до того никому не известных людей, которые назывались его женой, ребенком, сестрой, братом или дальним родственником. В конечном счете судья постановил: поделить многомиллионное состояние Принса между его родной сестрой и пятью сводными братьями и сестрами.

А богатство британской певицы Эми Уайнхаус унаследовали ее родители. На период рассмотрения вопроса о наследстве отец Эми, которая умерла без завещания в 2011 г., был назначен управляющим ее имуществом.

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