Как избавить семью от битв за наследство
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Легендарная американская певица Арета Франклин умерла в августе, не оставив завещания. Теперь четверым ее сыновьям и другим членам семьи предстоит нетривиальная задача: определить размер ее состояния (а оно может достигать $80 млн) и поделить его. Изнурительный процесс, как ожидается, продлится годы.
Франклин – не единственная звезда, не оставившая ни намека на то, как следует распорядиться ее состоянием. Смерть певца Принса в 2016 г. спровоцировала драматичные судебные разбирательства и появление до того никому не известных людей, которые назывались его женой, ребенком, сестрой, братом или дальним родственником. В конечном счете судья постановил: поделить многомиллионное состояние Принса между его родной сестрой и пятью сводными братьями и сестрами.
А богатство британской певицы Эми Уайнхаус унаследовали ее родители. На период рассмотрения вопроса о наследстве отец Эми, которая умерла без завещания в 2011 г., был назначен управляющим ее имуществом.
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