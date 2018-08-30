Финансы / Персональные финансы

Россияне смогут не ждать наследства полгода

Если оно будет «упаковано» в наследственный фонд
Екатерина Маркова, руководитель практики наследования UFG Wealth Management
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У российских бизнесменов и состоятельных граждан появился совершенно новый механизм передачи бизнеса и активов наследникам.

С 1 сентября вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ, в частности, описан совершенно новый механизм передачи имущества, а также бизнеса по наследству – наследственный фонд.

Такой фонд позволит обезопасить наследственное имущество, поможет защитить бизнес от недобросовестных партнеров, подстраховать неопытных или не желающих управлять семейным капиталом наследников. Годится он и для благотворительных проектов наследодателя. Например, можно предусмотреть, чтобы средства из фонда расходовались в интересах развития университета или поддержания молодых ученых. Такая практика есть во многих странах. Самый известный наследственный фонд – фонд Альфреда Нобеля, созданный более 100 лет назад по завещанию шведского изобретателя. Основная часть его фонда инвестирована, а на выплату Нобелевских премий направляется только прибыль.

Кроме этого, с помощью наследственного фонда можно передать имущество своим наследникам по частям или при определенных условиях (например, при достижении определенного возраста или рождении детей), продать имущество с последующей передачей денег определенным лицам, отстранить наследников от управления бизнесом и т. д.

Наследственный фонд фактически формируется и начинает функционировать только после смерти его основателя. Юридически именно фонд становится наследником. Однако выгодоприобретатели фонда – те, кому предназначены активы, – могут пользоваться им на условиях, заранее придуманных основателем фонда.

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