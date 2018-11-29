Как не упустить наследство
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Согласно исследованию центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково», только треть наследников крупных капиталов детально знают, из чего состоит богатство семьи.
Но, не имея детальной информации об этом, родственники зачастую не могут унаследовать все активы после смерти члена семьи, не оставившего завещания. Обнаружить некоторые активы не составляет большого труда. Проще всего дело обстоит с зарегистрированной в едином государственном реестре недвижимостью, а также патентами и прочей интеллектуальной собственностью. Поставленные на учет транспортные средства (автомобили, спецтехника, водный и авиационный транспорт) найдутся, если знать регион, в котором они могли быть зарегистрированы. Также отыщутся вклады в Сбербанке, с которым у нотариусов установлен электронный канал обмена информацией. Для подтверждения в ФНС права на доли в обществах с ограниченной ответственностью необходимо провести предварительную поисковую работу, что, впрочем, не составляет труда для специалиста по оформлению наследства.
Но некоторые активы очень трудно найти, не имея о них более-менее точной информации.
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