Правительство готово ужесточить наказание за картели
Несмотря на протесты бизнеса, закон согласован
Долго буксовавшие законопроекты против картелей одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В четверг руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев представит их на заседании правительства, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудник крупной компании. Такой вопрос есть в повестке, подтвердили представители аппарата правительства и ФАС.
Ужесточить ответственность за картели правительство хочет уже больше двух лет. Еще в октябре 2017 г. президент Владимир Путин поручил разработать программу выявления и пресечения картелей, а также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.
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