Экономика

Правительство готово ужесточить наказание за картели

Несмотря на протесты бизнеса, закон согласован
Екатерина Мереминская Анна Червонная Галина Старинская
Екатерина Мереминская Анна Червонная Галина Старинская
Руководитель ФАС Игорь Артемьев предложит правительству проект, который не понравился бизнесу /Максим Стулов / Ведомости

Долго буксовавшие законопроекты против картелей одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В четверг руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев представит их на заседании правительства, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудник крупной компании. Такой вопрос есть в повестке, подтвердили представители аппарата правительства и ФАС.

Ужесточить ответственность за картели правительство хочет уже больше двух лет. Еще в октябре 2017 г. президент Владимир Путин поручил разработать программу выявления и пресечения картелей, а также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.

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