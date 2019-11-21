Правительство готово ужесточить наказание за картели

Ужесточить ответственность за картели правительство хочет уже больше двух лет. Еще в октябре 2017 г. президент Владимир Путин поручил разработать программу выявления и пресечения картелей, а также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.