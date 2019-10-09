Собянин и бизнес просят не ужесточать наказание за картели
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Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий наказания за картели, будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова в пятницу, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и участник предстоящего совещания. Руководитель ФАС Игорь Артемьев собирается на совещание, подтвердил представитель службы. Представитель Силуанова сказал, что рабочий график не комментирует.
Ужесточение наказания за картели обсуждается уже больше двух лет, разработать программу их выявления и пресечения поручал еще в октябре 2017 г. президент России Владимир Путин. А также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения. ФАС подготовила проект, но против выступил бизнес. Весной 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал внести проект в правительство, даже несмотря на разногласия с крупным бизнесом.
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