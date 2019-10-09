Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Картель в правительстве

Собянин и бизнес просят не ужесточать наказание за картели

Как исполнить это поручение Путина, обсудят у Силуанова

Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий наказания за картели, будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова в пятницу, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и участник предстоящего совещания. Руководитель ФАС Игорь Артемьев собирается на совещание, подтвердил представитель службы. Представитель Силуанова сказал, что рабочий график не комментирует.

Ужесточение наказания за картели обсуждается уже больше двух лет, разработать программу их выявления и пресечения поручал еще в октябре 2017 г. президент России Владимир Путин. А также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения. ФАС подготовила проект, но против выступил бизнес. Весной 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал внести проект в правительство, даже несмотря на разногласия с крупным бизнесом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Korsikanec
03:22 09.10.2019
А Собянин-то как зачесался! К чему бы это?
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике