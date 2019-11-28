Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом
Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их исполнение, одобрены правительством. «Доработаем и будем вносить для последующей работы в парламент», – сказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
Законопроекты о госконтроле и об обязательных требованиях – часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина, – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.
За время обсуждения законопроектов бизнесу удалось добиться, в частности, переходного периода для вступления в силу новых норм и их публичного обсуждения. Каждые пять лет нормативные акты должны будут снова анализироваться и неактуальные – отменяться. Сами виды контроля не должны дублироваться, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.
Однако в законопроекте о госконтроле число видов контроля, которые не подпадают под новые правила, выросло с 23 до 35. Всего сейчас существует более 2 млн обязательных норм и правил, сказал Медведев, это колоссальная цифра: даже для того, чтобы перечислить их, потребуется огромное время, что уже говорить о применении. По оценке Минэкономразвития, сейчас действует более 220 видов государственного контроля на федеральном уровне, есть еще почти 50 региональных видов контроля и 16 муниципальных.
На заседании правительства председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на деятельность ЦБ действие новых законов распространяться вообще не должно. Это предполагалось изначально, отметила она, но потом такая формулировка исчезла. «Например, один орган не может совмещать функции регулирования и надзора, а Центральный банк совмещает, и мы не видим необходимости пересматривать это», – объяснила она. Сейчас законопроект о госконтроле и так предполагает, что его действие не будет распространяться на несколько видов контроля ЦБ. Среди них – надзор за кредитными организациями и банковскими группами, некредитными организациями, соблюдением законодательства об акционерных обществах.
С учетом статуса ЦБ все нормы о контроле и надзоре должны быть погружены в законодательство регулятора, решил Медведев, лучше из этого законопроекта все изъять и договориться, чтобы были синхронные изменения.
Во время рассмотрения законопроекта о госконтроле в правительстве cписок исключений уже пополнился, например, Федеральной антимонопольной службой. Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, на контроль за экспортом – для них сохранится действующее регулирование. Расширение этого перечня связано с особенностями некоторых видов контроля и с замечаниями ряда министерств и ведомств, объяснял представитель Минэкономразвития, список может измениться после рассмотрения в Госдуме.
Законопроект о госконтроле предполагает, что число проверок будет зависеть от одной из шести групп риска, в которой находится компания: от чрезвычайно высокого до низкого. Проверок уже с каждым годом становится все меньше: за 10 лет к 2018 г. количество плановых проверок сократилось в 4 раза до 302 000, а внеплановых – вдвое до 676 000, сказал советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. Но сумма штрафов растет: в 2018 г. – более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г., сообщал он.
Также предлагается ввести новые виды контроля – контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры – например, рекомендации. Предлагается изменить и KPI для контролеров: ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.
Новые законы помогут снизить административное давление на бизнес, но все зависит от практики применения новых норм, говорил эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты Алексей Переседов. Главное, чтобы система профилактических мер действительно работала, а все проверки согласовывались с прокуратурой, отмечал вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Сейчас законопроект предлагает согласовывать с прокуратурой только выездные проверки и повторные контрольно-надзорные мероприятия, указывал вице-президент РСПП Александр Варварин. Также предполагается сократить срок уведомления о плановых проверках с трех рабочих дней до 24 часов, отмечал он, что создает риски для бизнеса.