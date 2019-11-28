Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом

Законопроект о госконтроле предполагает, что число проверок будет зависеть от одной из шести групп риска, в которой находится компания: от чрезвычайно высокого до низкого. Проверок уже с каждым годом становится все меньше: за 10 лет к 2018 г. количество плановых проверок сократилось в 4 раза до 302 000, а внеплановых – вдвое до 676 000, сказал советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. Но сумма штрафов растет: в 2018 г. – более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г., сообщал он.