Экономисты ищут новую модель роста российского ВВП

Но где экономика возьмет частные инвестиции, которые должны прийти вслед за государственными, интересуется Лукашук. Инвестиции государства могут обеспечить только стагнацию, для экономического роста нужны именно частные деньги, подчеркнул он. Чтобы их привлечь, нужны меры не денежно-кредитной политики, а структурные, которые должны решить еще две проблемы российской экономики: близость потенциального выпуска к реальному (если удастся достичь потенциального выпуска, то это обеспечит рост только на 0,3–0,4%) и ухудшение демографии. Численность населения в России сокращается, предупредила Счетная палата в ноябре. На 1 сентября 2019 г. в стране жило 146,7 млн человек, т. е. с начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.