Политические риски в мировой экономике будут все более непредсказуемыми

Главная проблема России – это абсолютно нерыночные институты. Для людей, которые представляют институты, тех, кого мы привыкли называть элитой, рыночная конкуренция и меритократия являются нежелательными явлениями. Поэтому мы не можем рассчитывать ни на эффективные экономические решения, ни на их адекватное исполнение. Подправим рынок облигаций, подправим банковское законодательство – и все наладится? Нет, не наладится! Будет в лучшем случае тот же рост экономики на 1,5–2%, частично нарисованный статистикой. Это вообще-то системный тупик, и нужны смелые решения, чтобы вырваться из него. Макроэкономическая стабильность – это замечательно, но стране-то нужен прорыв, разрыв со своим прошлым, которое висит гирями на ногах российской экономики, причем теперь гораздо более тяжелыми, чем в 2006-м, 2007-м и даже 2012 г. И проблема далеко не только в нефти, а в головах и сознании элиты, в ее мировоззрении.